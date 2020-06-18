Galatasaray'ı yıkan tablo! Gol atamıyor havlu atıyor

Galatasaray, 2-0'lık Rize yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düşerken bu sezon oynadığı maçların yüzde 26'sında suskun kaldı. 4 kulvardaki 40 resmi karşılamanın 14'ünde de tablo aynıydı

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Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise %26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. G.Saray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.

1.4 ortalamada kaldılar

Sabah'ın haberine göre; forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.

SÜPER LİG: 7 MAÇ

Aslan'ın sessiz kaldığı maçlar

Denizli-Galatasaray 2-0

Galatasaray-F.Bahçe 0-0

G.Birliği-Galatasaray 0-0

Beşiktaş-Galatasaray 1-0

Galatasaray-Başakşehir 0-1

Galatasaray-Beşiktaş 0-0

Ç.Rize-Galatasaray 2-0

AVRUPA: 5 MAÇ

C.Brugge-Galatasaray 0-0

Galatasaray-PSG 0-1

Galatasaray-R. Madrid 0-1

R.Madrid-Galatasaray 6-0

PSG-Galatasaray 5-0

TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ

Galatasaray-Tuzlaspor 0-2

Alanya-Galatasaray 2-0