HABER /  GALATASARAY
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Galatasaray'ı yıkan tablo! Gol atamıyor havlu atıyor

Galatasaray, 2-0'lık Rize yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düşerken bu sezon oynadığı maçların yüzde 26'sında suskun kaldı. 4 kulvardaki 40 resmi karşılamanın 14'ünde de tablo aynıydı

Abone ol

Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise %26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. G.Saray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.

1.4 ortalamada kaldılar
Sabah'ın haberine göre; forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.

SÜPER LİG: 7 MAÇ
Aslan'ın sessiz kaldığı maçlar
Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-F.Bahçe 0-0
G.Birliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Ç.Rize-Galatasaray 2-0

AVRUPA: 5 MAÇ
C.Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-R. Madrid 0-1
R.Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0

TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ
Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanya-Galatasaray 2-0

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar güne sakin başladı! Analistlerden ikinci dalga uyarısı
Kırmızı bültenle aranan DHKP/C'nin kasası yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Bir ay boyunca köpeğe işkence ve tecavüz!
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde masaya gelen 8 kritik başlık
İstanbul ve Ankara'ya maske zorunluluğu getirildi
Şırnak'taki patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Kuşadası'nda restoranda hesaba itiraz etti denize atladı
Sergen Yalçın Caner Erkin'in üstünü çizdi
Volkan Bozkır kimdir aslen nereli BM Genel Kurul Başkanı oldu
Kartal'da otoparkta çıkan yangında 3 araç ve 100 halı yandı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?
Yorumlar