Galatasaray'ı yıkan tablo! Gol atamıyor havlu atıyor
Galatasaray, 2-0'lık Rize yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düşerken bu sezon oynadığı maçların yüzde 26'sında suskun kaldı. 4 kulvardaki 40 resmi karşılamanın 14'ünde de tablo aynıydıAbone ol
Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise %26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. G.Saray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.
1.4 ortalamada kaldılar
Sabah'ın haberine göre; forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.
SÜPER LİG: 7 MAÇ
Aslan'ın sessiz kaldığı maçlar
Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-F.Bahçe 0-0
G.Birliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Ç.Rize-Galatasaray 2-0
AVRUPA: 5 MAÇ
C.Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-R. Madrid 0-1
R.Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0
TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ
Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanya-Galatasaray 2-0