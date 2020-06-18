Milli Takım'ın EURO 2020 takvimi güncellendi

Corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'nin yeni maç takvimi belli oldu.

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Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 finallerine gitmeye hak kazanan A Milli Takım, gelecek sene İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın 2021 yılı için belirlediği yeni maç takvimi netleşti.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

Türkiye A Milli Takımı bu sene planlandığı gibi 2021 yılında da İtalya ile turnuvanın açılış maçını oynayacak. Roma'da sahne alacağı duyurulan İtalya - Türkiye açılış maçı 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek.

A Milli Takım'ın, Galler ve İsviçre ile yapacağı karşılaşmalar ise Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak. Corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'nin yeni maç takvimi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 için belirlenen yeni takvim resmen ilan edildi.