İsrail'den, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden endişe duyan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, destek arayışları için soluğu İsrail'de aldı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'e iki günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis'in gündeminde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri vardı.

Beraberindeki heyetle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Miçotakis, Türkiye'nin bölgedeki uluslararası haklardan kaynaklanan meşru varlığını görmezden gelerek, Ankara'nın enerji politikalarını eleştirdi.

Yunan başbakan, "Başbakana (Netanyahu) denizlerimiz, hava ve kara sınırlarımızda Türkiye'nin son zamanlarda sergilediği yasa dışı ve provokatif davranışları ifade ettim." dedi. Miçotakis'e, İsrail Başbakanı'ndan destek geldi.

Netanyahu'dan Miçotakis'e tam destek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan'a deniz bölgeleri konusunda tam destek verdiğini ve iki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride bu hakların ihlaline yönelik her türlü girişime karşı olduğunu ifade etti.

Ortak açıklama: Doğu Akdeniz'de ihlale karşıyız

Netanyahu ve Miçotakis'in ortak açıklamasına göre, İsrail ve Yunanistan'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerleri paylaştığı, Tel Aviv'in somut ve anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla Güney Kıbrıs'la üçlü iş birliğini ve ABD ile olan 3+1 formatını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.

Sözü, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına getiren Tel Aviv ve Atina yönetimleri, "Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerdeki tüm devletlerin, uluslararası deniz hukukuna uygun olarak egemenlik haklarına saygı duyulmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin kendi meşru çıkarları için Doğu Akdeniz'deki varlığına ağırlık vermesinden rahatsız olan iki ülke, yaptığı ortak açıklamada, "Bu hakları, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nin istikrarını tehlikeye atacak, uluslararası hukuku ihlal edecek ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı koyacak şekilde ihlal girişimlerine şiddetle karşıyız." denildi.

"Savunma alanındaki iş birliğimizi geliştireceğiz"

Açıklamanın savunma başlığı altında ise "Doğu Akdeniz'deki güvenlik zorluklarına ve tehditlerine karşı koymak için savunma alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek için ortak irademizi vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

İş birliğinin "daha geniş bölgede barışı, bölgesel istikrarı ve refahı teşvik etmeyi amaçladığı" savunuldu.

İtalya'ya "boru hattı projesine taraf ol" çağrısı

Son dönemde Yunanistan ve kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından onaylanan East-Med Doğu Akdeniz Boru Hattı Anlaşması'nın, 2 Ocak 2020 tarihinde imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın Orta Doğu'dan Yunanistan'a ve oradan Avrupa'ya enerji transferini amaçladığı belirtilirken, "İtalya'yı yakında anlaşmaya taraf olarak kabul etmeyi umuyoruz." ifadesi kullandı.

İsrail'den Türkiye'yi eleştirdi: Saldırgan davranıyor

Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i endişelendirdi. Miçotakis, gittiği İsrail'de Ankara'nın Doğu Akdeniz’de "saldırgan davranışlar" sergilediğini öne sürerek, "Bu faaliyetleri bölgesel barış ve istikrara tehdit olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yunan başbakan, Türkiye ile Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki karşılıklı ilişkinin bölge açısından "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu öne sürdü.