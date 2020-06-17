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Şanlıurfa'da 1 mahalle 2 sokak karantinada

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 1 mahalle ve 2 sokak karantinaya alındı. Öte yandan, kentteki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 2 sokak ile 29 binada karantina uygulaması başlatıldı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi, Suruç ilçesinin ise Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ile Üçpınar Mahallesi'ndeki Özbekler Sokak ve kent genelinde 29 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. 

Öte yandan, kentteki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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