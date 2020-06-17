Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Kırşehir'le birlikte sayı 45 oldu

KIRŞEHİR'de son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 45'e yükseldi. Peki maske takmanın zorunlu olduğu diğer iller hangileri? İşte yanıtı...

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Kırşehir'de son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle;

Kırşehir dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak...