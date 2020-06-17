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Adana'da itfaiye ekiplerinin küçük yaramazla mücadelesi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına girip sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikada kurtarıldı. Daha sonra korkuyla kaçan kedi itfaiye aracına da girince, ekipler tekrar kediyi kurtarmak için 20 dakika daha mücadele verdi.

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Mevlüt Can Öcal isimli vatandaş, sebze ve meyve almak için Varsaklar Mahallesi'ndeki sebze haline geldi.

Öcal, alışverişin ardından bindiği otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilin motor kısmını açan Öcal, sıkışan kediyi görüp, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

30 dakika uğraştıran kedi bir de itfaiye aracına girince..

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren çabayla kediyi kurtardı. Ancak kedi can havliyle kaçıp, itfaiye aracına girdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmayla da kendi araçlarındaki kediyi bulup, boş alana bıraktı.

Olay sonrası kedi, kaçarak gözden kayboldu.

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