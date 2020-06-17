HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Tekirdağ'da 16 yaşındaki kapkaç zanlısı suç makinesi çıktı

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

TEKİRDAĞ'da çalıntı motosikletle kadınların yanlarına yanaşıp kapkaç yöntemiyle çantalarını çalan 2 şüpheli, polisin yoğun çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nin (16), 90 suç kaydı bulunduğu belirlendi. 

Abone ol

Çorlu’nun değişik mahallelerinde son 2 gün içinde 5 kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamlı çalışma başlattı.

Kadını yere düşürüp yaraladılar

Polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye alarak, olaylarda plakasız motosiklet kullanıldığı belirlendi. Yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 3 bin saatlik görüntüleri tek tek inceleyen polis, kapkaç şüphelilerinin K.K. ve S.C. olduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, motosikletle yanaştıkları A.C. adlı kadının çantasını almak isterken, yere düşürüp, yaralanmasına neden olduğu anlar da yer aldı.

16 yaşında 90 suça karıştığı belirlendi

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında S.C. (18) ile K.K., yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise kapkaç yaparken kullanılan ve yapılan inceleme sonrasında çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, güvercin kümesinde bulundu.

Şüphelilerden S.C.'nin yağma ve hırsızlıktan 12, K.K.'nin ise yağma, hırsızlık başta olmak üzere toplam 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avrupa'da 1200 kiliseye adı verildi Sivas'ta mezarının tespiti için kazılar başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama: Önümüzdeki süreçte ciddi kopmalar olacak
Yeşim Meltem Şişli kadınlara hakaret etti mi? İfadesi ortaya çıktı
ABD'den Beşar Esad ve Esma Esad dahil 39 isme yaptırım kararı
Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konular
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek! Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Bengi Başer'den LGS ve YKS önerileri: Sınavlar en az bir ay ertelenmeli
Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti Deniz Gezmiş’in kardeşi
Ceyhun Fersoy nereli yaşı kaç Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir?
Sörloth'un babasından Belözoğlu'na sert ifadeler!
Alkışlarla uğurlanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözyaşlarını tutamadı
AKOM'dan İstanbul için 5 gün yağış uyarısı
Yorumlar