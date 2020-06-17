Ceyhun Fersoy nereli yaşı kaç Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir?
Seksenler dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Ceyhun Fersoy eski Galatasaraylı futbolcuya küfür etti ve son günlerin araştırılan isimlerinden biri oldu. Ceyhun Fersoy 37 yaşında aslen İstanbullu. 2015 yılında Seksenler dizi setinde tanıştığı oyuncu Begüm Öner ile evlendi.Abone ol
Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Maç sonrası Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Emre Belezoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ceyhun Fersoy'dan ise küfürlü bir karşılık geldi. Bu paylaşım sonrası Ceyhun Fersoy bir anda ülke gündemine oturuken 'Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Dizileri neler?' soruları sorulmaya başlandı.
CEYHUN FERSOY KİMDİR?
Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.
Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.
Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begün Öner ile evlidir.
Film ve Dizileri :
2011 – 2014 – Seksenler
2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu
2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)
2010 – Bana Bunlarla Gel
2009 – Hicran Yarası
2009 – Güneşi Gördüm
2008 – Destere
2007 – Avrupalı
2007 – Neşeli Gençlik
2007 – Çatı Katı
2006 – İki Aile
2005 – Tombala
2004 – Kadirşinas
2003 – Kurtlar Vadisi
2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro