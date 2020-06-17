Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti Deniz Gezmiş’in kardeşi

6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilenTürkiye devrimci hareketinin sembol ismi Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti. Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Hamdi Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, bugün vefat haberini verdi.

Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş Vakfı'nın da başkan yardımcısı olan Hamdi Gezmiş’in hayatını kaybettiğini şöyle duyurdu: “Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir.”