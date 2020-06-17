Mersin'de ağıla girmeye çalışan 3 metrelik yılan öldürüldü köylüler de şaşkın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ahıra girmek isteyen 3 metre boyundaki yılan vatandaşlar tarafından öldürüldü.

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Ardıçlı Mahallesi'nde ağıla girmeye çalışan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı uzaklaştıran vatandaşlar, yetinmeyip üzerinden otomobille geçerek öldürdü.

Bu uzunluktaki yılanla ilk kez karşılaştılar

Mahalle Muhtarı Duran Ali Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sıkça yılan gördüklerini ancak bu uzunlukta olanıyla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Koyun çadırının yanında görüldü

Aslan, "Bu tür vakalar mahallemizde çok yaşanıyor. Ancak bu yılan oldukça büyük. Zehirli olduğunu düşündüğüm engerek yılanı, koyun çadırımızın hemen yanında görüldü. Arkadaşlarımız etkisiz hale getirmiş" dedi.