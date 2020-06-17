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Furkan Korkmaz kimdir nereli Furkan Korkmaz boyu kaç?

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Survivor 2020'nin en sevilen yarışmalarından biri olan Anlat Bakalım'da yarışmacılar ünlü isimlerle birlikte yarışıyor. Bu haftaki Anlat Bakalım'da Survivor Barış ile NBA takımlarından Philadelphia forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz eşleşti. Peki Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz 22 yaşında ve boyu 2.01 santim.

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Survivor yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da tekrar ünlü isimler ile yarışmacılar anlat bakalım oyununu oynayacaklar. Heyecanla beklenen oyundaki eşleşmeler ise Acun Ilıcalı açıkladı. Furkan Korkmaz, Survivor Barış  ile eşleşti. Peki Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997'de doğdu. NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,01 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.[

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

KULÜP

Türkiye Kupası: 2015, 2017
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

MİLLİ TAKIM

2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın
2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş
2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz

KİŞİSEL

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: En İyi Beş
2015 FIBA U-19 Dünya Şampiyonası: En İyi Beş
2016 TBF All-Star: Sony Xperia Smaç Yarışması Şampiyonu
3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017
FIBA Şampiyonlar Ligi En İyi Genç Oyuncu: 2016-17

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