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Bursa'da sahibini kaçıramayınca otomobilini kaçırdılar

Demirören Haber Ajansı
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BURSA’da alacaklı oldukları İsmail Y.'yi kaçırmaya çalışıp başaramayınca otomobilini gasbeden 4 kişiden 2'si, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Mahallesi’nde meydana geldi.

4 husumetli yanlarına geldi

İsmail Y. arkadaşı Uğur Ş. ile kendisine ait 77 AAU 571 plakalı otomobilinde otururken, yanlarına para meselesi yüzünden husumetli olduğu F.T., N.T., T.S. ve A.Ç. geldi. Bu kişiler, İsmail Y.’den alacakları olan parayı istedi. İsmail Y. borcunu ödeme imkanı olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

Otomobili kaçırdılar bir de dayak attılar

Bu sırada F.T., silah çekti. Şüphelilerin kaçırmaya kalkıştığı İsmail Y., ellerinden kurtulmayı başardı. Bunun üzerine şüpheliler, İsmail Y.'nin otomobiline binip, kendilerine engel olmak isteyen Uğur Ş.'yi döverek bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili 2 kişi yakalandı

Olaya şahit olan bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Gürsu yönüne giden 4 şüpheli, takip edildiklerini anlayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu F.T. ile A.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürülürken, N.T. ve T.S.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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