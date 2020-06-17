Bensu Soral eşi Hakan Baş kimdir? Bensu Soral kaç yaşında?

Hem dizi hem de sinema filmleri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Bensu Soral köpeği ile poz verdi. Sosyal medyada çok yorum yapılan paylaşım sonrası Bensu Soral'ın hayatı merak edildi. İçerde dizisinde Melek rolü ile popülerliği artan Bensu Soral 29 yaşında ve 1.70 boyunda. 2018 yılında Hakan Baş il evlendi.

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Oyundu Bensu Soral bugün sosyal medyanın dilinde. Köpeği ile poz veren Bensu Soral yine dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan Bensu Soral'ın hayatı merak konusu oldu. Son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı dizisinde boy gösteren Bensu Soral İçerde dizisindeki Melek karakteri ile popülerliğini arttırdı. 2018 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral'ın boyu ise 1.70 cm.

Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim gördükten sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı.

Modellik geçmişine de sahip olan Bensu Soral, daha önce Kemal Tahir’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve TRT1 ekranlarına gelen Yol Ayrımı dizisinde rol aldı. Vicdan dizisiyle birlikte ülkenin en sevilen genç oyuncularından biri olarak anılmaya başlanmıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı.

Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.