HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Elazığ'da kızını acımadan öldürüp kendine sıktı

Demirören Haber Ajansı

ELAZIĞ'da Mikail K. (63) belirtilene göre; görüşme isteğini kabul etmeyen kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak öldürdü. Gözü dönmüş baba, aynı silahla kendisini de hedef alınca ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi.

Babasından boşanan annesiyle yaşıyordu

Babasından boşanan annesiyle, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasının isteğini reddedince aralarında tartışma çıktı.

Kızını öldürdü kendisini de ağır yaraladı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siirt'te kimsesiz yaşlı adam yardım bekliyor Yaşadığı yerini kapısı bile yok Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan olay Öcalan itirafı! Öcalan'a gittim ama dağa degil...
Şanlıurfa Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antikor testlerinin yapılacağı iller listesi açıklandı! Bağışıklık belirlenecek
Nedim Şener 'HDP yoktur PKK vardır' dedi Twitter'da hakaret yağdı
Kayseri'de günlük vaka sayısında ürküten artış Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik sayı verdi
Normalleşmeye geçen işverene prim desteği! Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: Aranan 2 bin 212 kişi yakalandı
YKS deneme sınavları tarihi online çevrimiçi sınavlar ne zaman?
Erzincan'da bu araç Karadeniz turundan dönen 5 kişiye mezar oldu
Yargıda e duruşma dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu
YKS deneme sınavı MEB bugün kaçta TYT çevrimiçi sınav saati
Ömer Gezen kimdir yaşı kaç Bircan Bali'nin eşi ve ailesi kimdir?
Yorumlar