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Fatih Altaylı'dan olay Öcalan itirafı! Öcalan'a gittim ama dağa degil...

Doğu Perinçek, Habertürk ekranında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesini savunurken, gazeteci Fatih Altaylı'nın da Öcalan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Fatih Altaylı o iddiaya cevap verdi...

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Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in birbirlerine çiçek verdikleri Kandil'deki görüşme yeniden gündemde. Perinçek, kendini savunmak için Fatih Altaylı'nın da Öcalan'la röportaj yaptığını söyledi. Fatih Altaylı, Perinçek'in iddiası için "Doğru ama yanlış" dedi. Peki ama o iddia neden doğru neden yanlış? İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

Öcalan'la dağda değil Lübnan'da görüştüm

Altaylı, Perinçek'in açıklamalarıyla ilgili olarak "Doğu Perinçek, son katıldığı programda benim de Öcalan ile görüşmeye dağa gittiğimi söyledi. Doğru ama yanlış. Diğerlerini bilmiyorum ama ben Öcalan ile dağda değil, Lübnan’da, Bar Elias kasabasında görüştüm" ifadelerini kullandı. 

Öcalan 2 Mercedes'le geldi yanında Suriye İstihbaratı vardı

"Öcalan görüşmeye birinde kendisinin bulunduğu iki Mercedes ile geldi. Yanında Suriye Muhaberatı’ndan bir subay vardı. Çektiğimiz programda söyledikleri, daha sonra İmralı’daki duruşmalarda söylediklerinden çok da farklı değildi. Bunun dışında geniş kapsamlı bir röportaj yaptık.

Öcalan'la aynı masada yemek yedik

Futboldan, Türkiye’den görüştüğü siyasetçilerden, kendisine aracı yollayan Başbakanlardan söz etti. Program sonrası programı çektiğimiz yerin sahibi tarafından hazırlanmış bir sofraya davet edildik ve yemek yedik."

Yaptığım röportajı Kanal D yayınlamadı

Altaylı ayrıca, Öcalan'la yaptığı röportajın Kanal D tarafından yayınlanmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Yaptığımız röportaj o sırada çalıştığım Kanal D tarafından terörle mücadele yasasının birkaç maddesine muhalefet edilmiş sayılabileceği gerekçesiyle yayınlanamadı."

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