Şule Çet davasında verilen cezalar onandı

ANKARA’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

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İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

Geçtiğimiz aralık ayında Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın yargılandığı davanın 6. duruşmasında karar açıklanmıştı. Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti.

Mahkeme başkanı, kararın oy çokluğu ile alındığını söylemişti.