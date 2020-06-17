Nedim Şener 'HDP yoktur PKK vardır' dedi Twitter'da hakaret yağdı

Hürriyet yazarı Nedim Şener'in "HDP yoktur PKK vardır" başlıklı yazısı Twitter'da TT listesine girerken, yazar hakkında HDP yandaşları yorumlarıyla öfke kustu.

Abone ol

Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısı sosyal medyayı salladı. Ekranlarda HDP'li siyasetçilere yer verilmemesiyle ilgili tartışmalara katılan Şener, "Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır; HDP diye bir ‘parti’ yoktur, terörist PKK ve onun elebaşı Öcalan vardır" diye yazdı.

HDP'lilerin "Muhatap Öcalan ve PKK'dır" açıklaması

HDP'li yetkililerin ve Selahattin Demirtaş'ın yıllar önce PKK ve Öcalan'ı muhatap gösteren açıklamalarını köşesine taşıyan Şener, çözüm sürecinde PKK'nın katliamlarına devam ettiğini ve HDP'nin ses çıkarmadığını yazdı.

Şener'e hakaret yağdırdılar

HDP'nin iradesinin Kandil'e bağlı olduğunu belirten Şener'in yazısı HDP semtazanlarını çılgına çevirdi. "Nedim Şener" başlığıyla açılan etiket TT listesine girerken yorumlarda terör örgütünü yine es geçip Şener'i yalakalıkla suçladılar.