Türkiye'den PKK'yı titretecek hamle! Mağarada tespit edecek

Türkiye, Savunma Sanayii'nde son 17 yılda yaptığı hamlelerle yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardı.2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, 2020 yılında bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma Sanayii bütçesi, 5.5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı.Türkiye, Suriye'de ve Libya'da sahada kararlı mücadelesini sürdürürken, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürütüyor