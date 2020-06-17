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Aksaray'da cenazeye giden otomobil 1 kişiyi ölüme götürdü

Demirören Haber Ajansı
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AKSARAY'da yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle ikiye ayrılan traktörün sürücüsü Metin Koçak (63) yaşamını yitirdi, aynı adı taşıyan torunu ile 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 07.30 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Otomobil cenazeye gidiyordu...

Aydın'dan Bitlis'e yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş (36) yönetimindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak'ın kullandığı 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü.

Dede olay yerinde öldü

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı adı taşıyan torunu Metin Koçak ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve aracındaki halası Sevim İnan (48) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Kazayı haber alıp bölgeye gelen Metin Koçak'ın yakınları, sinir krizleri geçirdi. 

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