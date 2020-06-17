Çılgın Sedat aslen nereli eşi Özlem Kapurtu ve oğulları kimdir?

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu gittiği bir mekanda maskesiz el ele halay çekti, göbek attı. Hiçbir koronavirüs tedbirinin alınmadığı eğlencenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Peki Çılgın Sedat aslen nereli, kaç yaşında eşi Özlem Kapurtu ve oğulları kimdir?

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Çılgın Sedat yaptığı son hakeret ile gündeme geldi tepki yağdı. Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu gittiği bir mekanda tüm koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske takmadan, sosyal mesafeti korumadan el ele halay çekti ve dans etti. Bu olay ardından Çılgın Sedat kimdir araştırması başladı.

Çılgın Sedat 46 yaşında ve aslen Sivaslı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında iki oğlu var.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.