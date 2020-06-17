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Manisa’da vaka sayısı arttı ikinci hastane devreye girdi

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MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastalar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam ediliyor.

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Türkiye’de 1 Haziran itibariyle başlanan normalleşmenin ardından son günlerde artış gösteren korona virüs vakaları Manisa’da da kendini göstermeye başladı.

Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk sonrası Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalarını, Manisa Şehir Hastanesine sevk etmeye başladı.

Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.

Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda bulunurken, yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

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