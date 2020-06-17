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Vaka görülmeyen Pozantı'nın Belediye Başkanı: Risk taşıyan gelmesin

Demirören Haber Ajansı

ADANA'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 19 bin 974 nüfuslu ilçede bugüne kadar koronavirüs vakası görülmediğini ancak yaylacıların akın etmesi nedeniyle nüfusun 150 bine ulaştığını belirtti. Çay, "Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin" dedi.

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Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Adanalılar ve Mersinliler, yaylalara akın etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 19 bin 974 kişi yaşarken, yaylacıların gelmesiyle nüfus, 150 bine ulaştı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede 33 bin konut olduğunu belirterek, "Yaylacıların 6 ayı buralarda geçiyor. Koronavirüs sürecinde ilçemizde hiç pozitif vaka olmadı. Sadece bir hemşiremiz 14 gün evinde karantinaya alındı ancak onun testi negatif çıktı. Tabi bunu duyan yaylacılarımız buraya hücum etti ve bizim işimizi zorlaştırdı. Toplam 21 mahallemiz var. Su tankerlerimizle içine dezenfektan karıştırılmış maddelerle temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbirler aldıklarını da anlatan Başkan Çay, şöyle konuştu:

"Kalabalıklaşan her yer bir risktir. İlçemize dışarıdan gelenlerin evlerinde 14 gün kalmasını istiyoruz. Sürekli duyuru yapıyoruz, ateş ölçerlerle kişileri kontrol ediyoruz. Hafta sonlarında ilçeye girişlerde önlemler alıyoruz. Sağlık taramaları yapıldıktan sonra vatandaşlar ilçeye alınıyor. Gelecek olanların önce kendi sağlığını düşünmesi lazım. Ellerini yıkamalarını, maske takmalarını, sosyal mesafeye uyulmasını istiyoruz. Normalleşme sürecine girdik. Önce kendimize sonra başkasının sağlığına saygı gösterelim. Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin. Ülkemiz bu süreçte çok iyi sınav verdi. Devletimiz çok iyi kararlar aldı. Bu sürecin bozulmasını istemiyoruz."

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