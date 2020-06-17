Tokatlı bilim adamları üretti! Nefes açıcı bitkili korona maskesi
TOKAT Olgunlaşma Ensitüsü, çocuklar için kök boyalarla, geleneksel tahta baskı desenlerinin yer aldığı antiviral ve nefes açıcı maske üretiyor. Maske üretiminde Nane, kekik gibi malzemeler kullanılıyor. detaylar şöyle:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında pilot il olarak belirlenen Tokat'ta, Olgunlaşma Enstitüsü tulum ve cerrahi önlük üretiminin yanı sıra çocuklar için özel maske üretimine başlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile yürütülen çalışmalarla, antiviral nefes açıcı maskelerin üretimi yapılıyor. Nane, ada çayı, kekik ve zerdeçal gibi bitkileri kullanarak oluşturulan doğal kök boyalar, Tokat yazmacılığında kullanılan 650 yıllık tahta baskılarla maskeye işleniyor.
Hayata geçirilen bu proje sonrasında maske takan vatandaşların daha rahat nefes alabilmesi sağlandı.
"Virüsün hücre içerisine girmesini engelliyor"
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Adem Önal, “Korona virüs olayından sonra tamamen maske üretimine odaklanmış bulunuyoruz. Burada amacımız, nane, biberiye, kekik, adaçayı gibi antiviral ve nefes açıcı özelliği olan bitkileri kullanarak bu maskeleri üretebilmek. Burada kekikte bulunan bir takım esansiyel yağlar, akciğerdeki bronsiyel kasların esnemesini ortadan kaldırarak onları güçlü hale getiriyor. Aynı zamanda da hücre bariyerini koruyarak, koronavirüsün hücre içerisine girmesini engelliyor. Bundan dolayıdır ki biz, az önce bahsetmiş olduğum bu temel bitkileri kullanarak bu maskelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu maskelerin en önemli özelliği de yıkanabilir olması ve çok sayıda, çok fazla kullanılabilmesidir” diye konuştu.
Projeye ev sahipliği yapan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, “Bitkilerle bu kumaşları, beraber, nasıl nefes açısı ve antiviral özelliği kazandırabiliriz. Bunun çalışmalarına başladık ve bu çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle çocuk maskelerinde bu özelliği kazandırabilmek için hocamızla beraber güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların özellikle insan sağlığı üzerine etkilerini araştırdıkça daha güzel bulgular elde ediyoruz. Bunları yine bir projeye dönüştürdük. Çocuklarımızın özellikle bu maskeyi taktıklarında, tedavi edici özelliği olan bu maskeleri takmaları hem kendi sağlıkları için hem de kullanım açısından çok faydalı olduğuna inanıyoruz” şekline konuştu.