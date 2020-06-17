Tokatlı bilim adamları üretti! Nefes açıcı bitkili korona maskesi

"Virüsün hücre içerisine girmesini engelliyor"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Adem Önal, “Korona virüs olayından sonra tamamen maske üretimine odaklanmış bulunuyoruz. Burada amacımız, nane, biberiye, kekik, adaçayı gibi antiviral ve nefes açıcı özelliği olan bitkileri kullanarak bu maskeleri üretebilmek. Burada kekikte bulunan bir takım esansiyel yağlar, akciğerdeki bronsiyel kasların esnemesini ortadan kaldırarak onları güçlü hale getiriyor. Aynı zamanda da hücre bariyerini koruyarak, koronavirüsün hücre içerisine girmesini engelliyor. Bundan dolayıdır ki biz, az önce bahsetmiş olduğum bu temel bitkileri kullanarak bu maskelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu maskelerin en önemli özelliği de yıkanabilir olması ve çok sayıda, çok fazla kullanılabilmesidir” diye konuştu.