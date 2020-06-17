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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün siyasi ve ekonomi alanlarında pek çok isimle bugün bir araya gelecek. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Görüşmede, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Kartal Harekatı, Ayasofya'nın ibadete açılması, siyasi partiler kanunu gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İş dünyasının temsilcileri ile önemli toplantı

Erdoğan, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti saat 15.00'te kabul edecek.

YÖK Başkanı Saraç ile görüşme

Bu toplantının ardından ise saat 16.00'da YÖK Başkanı Yekta Saraç ile önümüzdeki dönemde yapılacak sınavların ele alınması beklenirken, son olarak da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da saat 17.30'da kabul edecek.

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