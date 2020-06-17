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Zafer Aktaş nereli yeni İstanbul Emniyet Müdürü kimdir eşi ve çocukları

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Bu haberin ardından Zafer Aktaş'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Çanakkale doğumlu olan Zafer Aktaş, 56 yaşında ve Meryem Aktaş ile evli. Zafer Aktaş'ın 2 tane çocuğu var.

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Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu, bu haberin ardından yeni emniyet müdürünün hayatı merak edildi. Adana Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla görev yeri değişti ve İstanbul'a atandı. Bu haberin ardından Zafer Aktaş'ın hayatı merak konusu oldu. Zafer  Aktaş aslen Çanakkale doğumlu ve 56 yaşında. Meryem Aktaş ile evli olan Zafer Aktaş'ın 2 tane çocuğu var. 

İSTANBUL YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale’de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

Zafer Aktaş Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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