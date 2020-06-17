Volvo binlerce kişiyi işten çıkaracak

Koronavirüs salgınının ekonomiyi sert şekilde etkilemesi nedeniyle Volvo, 2020 yılında 4 bin 100 kişiyi işten çıkaracak.

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İsveç merkezli araç üreticisi Volvo Group, koronavirüs salgınının yol açtığı negatif etkiler nedeniyle beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 azaltacağını duyurdu.

Sektörü ağır şekilde etkiledi

Volvo CEO'su Martin Luhdstedt yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgını ve bu salgın ile mücadele için alınan tedbirler bizim sektörümüzü ağır şekilde etkileyen bir piyasa durumuna yol açtı. Talebin toparlanması ile etkilerin daha düşük olması bekleniyor ve bizim de organizasyon yapımızı ayarlamaya devam etmemiz gerekli.