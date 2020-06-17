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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Çalışma hayatına yeni düzenlemeler geliyor

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İşverenin çalışanı ceza ödeyerek bile işten çıkaramayacağı bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtilirken sendikalar kronik rahatsızlığı olan çalışanların haklarının korunması gerektiğini vurguluyor.

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Yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde iş hayatında bazı adımların atılması bekleniyor. Sendika çevrelerinden alınan bilgilere göre; Yapılması beklenen yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

*İdari para cezası ödeyerek de işten çıkarma olmayacak.

*Kısa çalışma ödeneği bitiyor onun yerine prim desteği gelecek.

*İşçi sigortasını işveren değil devlet ödeyecek.

*İşsizlik sigortası için çalışandan kesilecek miktarlar artıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı İsmail Kocaman, özel sektörde çalışan kronik hastalar konusuna dikkat çekti. İş hayatında yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili DİSK ve Türk-İş yetkilileri çalışmaların devam ettiğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

“Önceliğimiz kronik hastalar''

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı İsmail Kocaman, iş hayatında atılacak yeni adımlarla ilgili şöyle konuştu: Bu süreç bütün işletmelerde sıkıntıya yol açacak. Pandemi süreci içerisinde işletmeler de en çok zorluk çektiğimiz konulardan biri çalışan kronik hastalar. Kronik hastalar da devlet ne dedi, idari izinli sayılacaklar. Ama nerede resmi kurumlarda. Özel işletmelerde bu yaptırım uygulanmadı yada bir genelge yayımlanmadı.

Özel sektördeki kronik hastalar 

Özel sektörde çalışan kronik hastalarla ilgili sadece Kocaeli Valiliği’nin bir karar aldığını belirten Kocaman, “İşverenlerin kronik hastalar ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını düşünüyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Açıklama yapmadılar 

İş hayatında yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili DİSK ve Türk-İş yetkilileri çalışmaların devam ettiğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

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