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Bircan Bali neden fenalaştı eşi Ömer Gezen kimdir?

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Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali dünkü canlı yayında fenalaşıp bayılmıştı. Kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Bircan Bali merak konusu oldu. Peki Bircan Bali kimdir, eşi Ömer Gezen kimdir, aslen nereli?

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Haftaiçi her gün şarkıcı Seren Serengil ile birlikte Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ı sunan Bircan Bali dünkü canlı yayın esnasında birden rahatsızlanmış, tansiyonu düşmüş ve fenalaşmıştı. Ambulansla hemen hastaneye götürülen Bircan Bali son durumunu instagram hesabından takipçilerine duyurdu ve ben de bebeğim de çok iyiyiz dedi. 

Seren Serengil o anları böyle anlatmıştı; Maalesef partnerim Bircan Bali birden fenalaştı, tansiyonu düştü. Hamile olduğu için hepimiz çok korktuk. İlk defa yanımda hamile birisinin böyle bir şey yaşadığını görüyorum, bir şey de yapamıyoruz. Ambulans çağırdık hemen müdehale edecek. Sinirim bozuldu. Zaman zaman tansiyonu düşüyor Bircan'ın, çok zayif  birden bire oldu, midesi bulandı. 

Program akışını değiştirmeyen programı ilerleyen dakikalarda Arto ve Seren Serengil sunmaya devam etmişti. 

Bircan Bali kimdir: Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Ömer Gezen kimdir:  Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı.

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