HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bursa'da silahlı kavgada yoldan geçen kişi vurularak öldü

Anadolu Ajansı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı.

Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali K. (60) isimli kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte AK Parti'nin 2023 öncesi 7 milyon oyu kazanma planı
İstanbul için tüyler ürperten deprem ve tsunami uyarısı! Eyüp'e bile gidebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da namazın kılınacağı tarihi açıkladı
Pençe-Kartal Operasyonu! Komandolar Haftanin'e girdi
Dünya diken üstünde! Çin ve Hindistan çatışıyor
Fransa'da sağlık çalışanları sokağa indi
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kötü örneğe son kez bakın" deyip değiştirdi
Kocaeli'de denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu 
Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu
İstanbul Kartal'da kavgayı ayırmak isteyen gece bekçisi yaralandı
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Aşure ayı ne zaman 2020 başlıyor ne zaman bitiyor?
Yorumlar