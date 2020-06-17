Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu

YOZGAT'ta, annesi T.Ö. (29) tarafından evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek, ölü bulundu.

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Olay, öğleden sonra Mutafaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.Ö., 3 aylık kızı T.Ö.'yü emzirip yatağına yatırdıktan sonra diğer iki çocuğu ile dışarı çıktı. Birkaç saat sonra eve dönen T.Ö., bebeğinin hareketsiz olarak yattığını görünce, sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minik T.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirledi. Anne T.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.