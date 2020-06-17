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İstanbul için tüyler ürperten deprem ve tsunami uyarısı! Eyüp'e bile gidebilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir" dedi.

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İstanbul'da büyük bir deprem beklenirken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan tüyler ürperten açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ersoy, "Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir" dedi.

Marmara'da en son tsunami 1894'te olmuş

Haber Global'de depremle ilgili açıklamalar yapan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir izleyicinin sorduğu “İstanbul Maltepe’de yaşayanlar olası büyük bir depremde tsunamiden korkmalı mı?” sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Bu konuda uluslararası bir ekibin parçası olarak yayınlarımız da var. O bakımdan güvenilir bir bilgi verebilirim bu konuda. Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara’da son 3 bin yıl içerisinde 25’ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894’te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor."

Kaç şiddetinde deremde ne kadar tsunami olur?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 50’ye yakın senaryo var. Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz." Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası bir tsunamide dalgaların yüksekliklerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gelebilir"

"Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara’daki bir tsunami Eyüp’e bile gidebilir. Bu tür varyasyonlar var."

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