Fenerbahçe Trabzonspor Türkiye kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Bordo mavililer, ilk maçta 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor'un golleri Sörloth (2) ve Novak'tan gelirken; Fenerbahçe'nin tek golünü Deniz Türüç attı. Fırtına ayrıca sarı lacivertlileri Kadıköy'de 23 sene sonra yenmiş oldu.

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Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-1'lik skorla kazandı. İlk maçı da 2-1'lik skorla kazanan bordo mavililer, kupada finale yükselen taraf oldu. Öte yandan; Trabzonspor, bu skorla 23 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmiş oldu.

Trabzonspor, 6. dakikada Alexander Sörloth ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Deniz Türüç ile skoru eşitledi. Ancak Sörloth, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Filip Novak ise 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 24. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart görerek hakem Cüneyt Çakır tarafından oyundan ihraç edildi.

Maçtan önemli dakikalar

6' GOOOLL!! Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24' KIRMIZI KART Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

42' GOOOLL!! Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

53. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Sörloth'un pasında topla buluşan Ekuban, sol çaprazdan ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncuya aktardı. Sörloth'un penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83' GOOOLL!! Bordo mavili takım tekrar öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ekuban, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

90+4' GOOOLL!! Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, kendi yarı sahasında Luiz Gustavo'dan kaptığı topla takımını ani atağa çıkardı. Pereira'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin sağdan ortasında Novak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe: 1 - 3 :Trabzonspor

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz (Dk. 61 Jailson), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Rodrigues (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Serkan Asan), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 87 Abdurrahim Dursun), Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 87 Hüseyin Türkmen)

Goller: Dk. 6 ve 83 Sörloth, Dk. 90+4 Novak (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 24 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Sörloth, Dk. 84 Pereira (Trabzonspor), Dk. 59 Mehmet Ekici, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Rodrigues (Fenerbahçe)