HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Sağlık Bakanı Koca corona verilerini açıkladı! 16 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4842'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 181.298'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 155 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 303, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 732 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.

46 bin 800 test yapıldı
16 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 46 bin 800 test yapıldı ve 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye, yoplam vaka sayısı ise 181 bin 298'e yükseldi.

Resim

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
Siirt'te güvenlik korucusunun testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin küstah sözlerine yanıt
Florin Andone Galatasaray'a veda etti
Yunan medyasından Türkiye itirafı
Tepki çeken gazilere müdahale iddialarına emniyetten yalanlama geldi
Erdoğan Merkel ile Libya'yı konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi
Kıdem tazminatında kesinti yapılır mı hangi ödemeler dahil edilmiyor?
Twitter’a bir tepki de Rusya’dan! Binin üzerinde hesap kapatıldı
Kuaförüm Sensin jürisi Seçkin Süngüç kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Yorumlar