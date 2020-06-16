Sağlık Bakanı Koca corona verilerini açıkladı! 16 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4842'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 181.298'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 155 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 303, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 732 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e4ZRXzcMR5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020

46 bin 800 test yapıldı

16 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 46 bin 800 test yapıldı ve 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye, yoplam vaka sayısı ise 181 bin 298'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;