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Bitlis ve Yalova'da maske yasağı geldi! İşte yasak kararı olan tüm iller

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BİTLİS ve Yalova'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sokakta maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 44'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmuştu. Yasak Bitlis ve Yalova için de geldi. Kararla birlikte maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan Bitlis'te açık ve kapalı halı sahalar için de kapatma kararı verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Uymayanlara para cezası kesilecek

Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu iller

Adıyaman,  Afyonkarahisar,  Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Antep, Giresun, Iğdır, Isparta, Maraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Urfa, Bitlis ve Yalova.

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