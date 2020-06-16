HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Can Dündar'ın internet sitesi ve radyosuna erişim engeli

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı firari Can Dündar'ın internet sitesi ve internetten yayın yapılan radyosuna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devreye girmesiyle mahkemece erişim engeli getirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapılan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi RTÜK'e verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.

Yapılan sıkı takip sonucu firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen, 'ozguruz20.org' adlı internet sitesi kapatıldı. Sitede '#ÖZGÜRÜZ Radyo' ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını belirleyen RTÜK, konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.

Erişim engeli getirildi
Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi, internet sitesine ise erişim engeli getirildi. 

Türkiye aleyhinde yayınlar yapıldığı belirtildi
Can Dündar'ın RTÜK tarafından kapatılan radyosunda, Türkiye aleyhinde yayınlar yapıldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanal canlı veriyor
Son dakika gelişmesi! Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Sivas'ta 'kene'den 8 kişi öldü! Türkiye'de ölü sayısı 18'e vaka sayısı 492'ye çıktı
Emekli amiral Atillla Kıyat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
BBC müjdeli haberi dünyaya duyurdu! Corona virüs ilacı bulundu
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki Trump verilen siyasi rüşvet!
KKTC’de İngiliz Yazar William Shakespeare’nin 150 bin TL'lik büstünü çaldılar
Polislere, hangi rütbe ve derecedeki görevler verilebilir?
12. sınıf mezuniyet puanı nasıl hesaplanacak 2020
Yeni nesil Citroen hatchback C4 30 Haziran'da tanıtılacak
ATV Müge Anlı canlı yayında Sinop’ta esrarengiz yangında cinayet şüphesi kan dondurdu
Yorumlar