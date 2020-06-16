Son dakika gelişmesi! Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Yedisu mevkisinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Son günlerde art arda depremlerle sarsılan Bingöl'de yeni bir deprem daha oldu. Yedisu mevkisinde saat 15.57'de meydana gelen deprem yüzeye 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD 4,3 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz Pazar günü saat 17.24'te Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilmişti. Depremde 1 korucu şehit olurken 33 kişi hastaneye başvurdu ve bunlardan 27'si taburcu edildi.