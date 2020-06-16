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Ordu'da kayıp olarak aranan gençten kötü haber!

Demirören Haber Ajansı
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ORDU'da ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı Kadir D., jandarma tarafından dere kenarında tüfekle başından vurulmuş şekilde ölü bulundu.

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Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Kadir D., 2 gün önce ortadan kayboldu.

Kadir D.’den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.’nin, başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

İntihar mı yoksa cinayet mi sorusu araştırılıyor

Kadir D.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.’nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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