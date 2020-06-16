Kovid-19'a karşı en dayanıksız hastalıklar belli oldu! 11 çok riskli grup var
ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi corona virüs salgınındaki riskli grupları paylaştı. CDC, 11 riskli gruba dikkat çekti. Eğer bu hastalıklara sahipseniz pandemi günlerinde daha dikkatli olmanız gerekebilir.Abone ol
Yeni tip koronavirüs salgınında şimdiye kadar 440 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Can kayıplarının artmasıyla birlik bilim insanları Covid-19'daki risk gruplarını belirlemeye başladı.
ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 11 riskli grubu kamuoyuna duyurdu.
İşte CDC'nin pandemi süresince daha riskli olduğunu söylediği gruplar:
Astım hastaları
Kronik böbrek rahatsızlığı ve diyaliz tedavisi görenler
Kronik akciğer hastaları
Diyabet hastaları
Hemoglobin hastaları
Bağışıklık yetmezliği olan hastalar
Karaciğer hastaları
Kalp sorunu bulunanlar
Aşırı obezler
65 yaş üstü
Huzurevi sakinleri