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Kovid-19'a karşı en dayanıksız hastalıklar belli oldu! 11 çok riskli grup var

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ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi corona virüs salgınındaki riskli grupları paylaştı. CDC, 11 riskli gruba dikkat çekti. Eğer bu hastalıklara sahipseniz pandemi günlerinde daha dikkatli olmanız gerekebilir.

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Yeni tip koronavirüs salgınında şimdiye kadar 440 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

Can kayıplarının artmasıyla birlik bilim insanları Covid-19'daki risk gruplarını belirlemeye başladı.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 11 riskli grubu kamuoyuna duyurdu. 

İşte CDC'nin pandemi süresince daha riskli olduğunu söylediği gruplar:

Astım hastaları 
Kronik böbrek rahatsızlığı ve diyaliz tedavisi görenler 
Kronik akciğer hastaları
Diyabet hastaları 
Hemoglobin hastaları
Bağışıklık yetmezliği olan hastalar 
Karaciğer hastaları 
Kalp sorunu bulunanlar 
Aşırı obezler 
65 yaş üstü 
Huzurevi sakinleri 

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