Rusya ve Türkiye'den Libya'ya çağrı! Lavrov'dan çarpıcı açıklamalar

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde olduklarını açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le Moskova’da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz"

Lavrov, “Geriye kalan tek şey, Libya’daki tarafları masaya oturmaları ve müzakere etmeye başlamaları gerektiğine ikna etmek. Türk meslektaşlarımızla temaslar da dahil olmak üzere, şu anda tam olarak bununla ilgileniyoruz” diye konuştu.

"Taraflar ön koşul olmaksızın görüşmelere başlamalı"

Lavrov, Libya'daki çatışmanın taraflarını ön şartlar olmaksızın müzakere masasına oturmaya teşvik etmek gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

Çatışmanın tüm tarafları ile iletişim kurmak gerekiyor, çatışmanın tüm taraflarını bir araya gelmeye, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere başlamaya teşvik etmek gerekiyor.”

Rus diplomat, Moskova’nın Suriye krizinin ilk başından beri de, Libya’daki çözümü desteklemeye yönelik eylemlerde de aynı çizgiyi izlediğini vurguladı.

‘Astana üçlüsünün’ zirvesi Suriye Anayasa Komitesi’nin toplantısından önce yapılabilir.

‘Astana üçlüsü’ olarak anılan Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki video konferansın Suriye Anayasa Komitesi’nin önümüzdeki ağustosta gerçekleştireceği oturumdan önce yapılabileceğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi (Geir) Pedersen anayasa komitesinin hazırlık komisyonunu toplamadan önce üç liderin arasında video konferansın yapılabilme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum.