HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Rusya ve Türkiye'den Libya'ya çağrı! Lavrov'dan çarpıcı açıklamalar

ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde olduklarını açıkladı.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le Moskova’da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz"

Lavrov, “Geriye kalan tek şey, Libya’daki tarafları masaya oturmaları ve müzakere etmeye başlamaları gerektiğine ikna etmek. Türk meslektaşlarımızla temaslar da dahil olmak üzere, şu anda tam olarak bununla ilgileniyoruz” diye konuştu.

"Taraflar ön koşul olmaksızın görüşmelere başlamalı"

Lavrov, Libya'daki çatışmanın taraflarını ön şartlar olmaksızın müzakere masasına oturmaya teşvik etmek gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

Çatışmanın tüm tarafları ile iletişim kurmak gerekiyor, çatışmanın tüm taraflarını bir araya gelmeye, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere başlamaya teşvik etmek gerekiyor.”
Rus diplomat, Moskova’nın Suriye krizinin ilk başından beri de, Libya’daki çözümü desteklemeye yönelik eylemlerde de aynı çizgiyi izlediğini vurguladı. 

‘Astana üçlüsünün’ zirvesi Suriye Anayasa Komitesi’nin toplantısından önce yapılabilir.

‘Astana üçlüsü’ olarak anılan Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki video konferansın Suriye Anayasa Komitesi’nin önümüzdeki ağustosta gerçekleştireceği oturumdan önce yapılabileceğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi (Geir) Pedersen anayasa komitesinin hazırlık komisyonunu toplamadan önce üç liderin arasında video konferansın yapılabilme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri SSK-Bağkur emeklisi için Temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli zammında son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı
Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı: O koltuğa oturma
MHP'li Yalçın'dan olay 'Ayasofya' çıkışı: Fetih ve kılıç hakkıdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Fernando Muslera'ya destek geldi
Başak Demirtaş'a sinkaflı küfür eden bir zanlı tutuklandı
Hatay Valiliği açıkladı: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren teröristler yakalandı
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür
Emekli TOKİ Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu vefat etti
Bülent Ersoy evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Yorumlar