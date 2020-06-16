Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı: O koltuğa oturma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan Hamza Yerlikaya'ya "Elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim. O koltuğa oturma" sözleriyle seslendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan ve 12 bin 500 lira maaş alacağı söylenen eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

"Bu görevi iade et kardeşim"

"Geçenlerde banka yönetimine dünya şampiyonu bir güreşçi atadılar" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti devlet olarak değil, soyulacak yer olarak görüyorlar. Bu sporcu kardeşimizden tek ricam; elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya’nın yaklaşık 12 bin 500 TL maaşla bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Vakıfbank’ta görev yapacak.

''83 milyonun adalet talebi için yürüdük''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları; "Üç yıl önce yürüdük. Neden yürüdük? Bu cennet vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Bu ülkede haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için, kalemini satmayan gazeteciler için, hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu memlekette 83 milyon için yürüdük. Hâlâ aynı noktada mıyız? Hayır, o ilk adımımızdı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak"

Adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Yalnız yürümek için yola çıktım. Ama adalet talebi o kadar yoğundu ki milyonlara ulaştık. Her dönemin bir firavunu olmuştur. Adalet talebinin içini boşalttılar. Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak.

"Havuz gazeteleri aynı manşeti atıyor"

Medyanın yüzde 90'ını havuz medyasına dönüştürdüler. Havuz medyasını vatandaş izlemedi. Vatandaşın izlediği, okuduğu medyayı ele geçirmeye çalıştılar. Havuz gazeteleri aynı manşeti atıyor. Ne yaparsanız yapın ne yazarsanız yazın, kumpasınıza katılmayacağız. Biz doğru haberin peşindeyiz. Sosyal medyada trollerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Pek çok gazeteci hapiste. AİHM kararlarını bile uygulamıyorlar. Bu, firavunun adaletidir!

"Evinizde huzur yoksa sebebi Saray sosyetesidir"

Boykot ettiğimiz kanalda yayın yapıyorlar, dört tane beslemenin karşısına bir CHP'li. Her birine 10'ar dakika veriyorlar. CHP'liye sıra geliyor, iki cümle kurunca süren doldu diyorlar. Çocuğuna ekmek bulmak için konteynerleri gezen kadını bu saraydakiler görüyor mu düşünüyor mu? Bütün kadınlara sesleniyorum, evinizde huzur yoksa sebebi Saray sosyetesidir.

"FETÖ'yle işbirliğini itiraf ettiler"

Televizyona birisi çıktı. Biz FETÖ'yle işbirliği yaptık, Kemalistleri devirmek için dedi. Bu kardeşime öncelikle teşekkür ediyorum, bir gerçeği itiraf ettiği için. Bunu biz söylüyorduk ama halk bunlar muhalefet diyordu. Şimdi AKP'li biri itiraf etti."