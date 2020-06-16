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Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavga ölümle sonlandı

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ŞANLIURFA'da iki aile arasında çıkan 'Tarladan yol geçirme' kavgası kanlı bitti. Silahların devreye girdiği kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Yaralanan o kişilerden de 2'sinin durumu ağır.

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Üçkuyu Mahallesi'nde Biçkan ve Zarman aile bireyleri arasında tarladan yol geçirme meselesi nedeniyle öğle saatlerinde tartışma çıktı.

Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, tabanca ve tüfeklerin konuştuğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Mermiler adeta havada uçuştu

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, Cennet Zarman, Abdülhamit Biçkan, Sinan Biçkan, Halil Mai ile Hasan Mai yaralandı. Kavga sırasında çok sayıda ev ve araca da kurşun isabet etti. Kavga, jandarmanın müdahalesi ile sonlandırıldı.

Biçkan ailesinden bir kişi öldü

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan Biçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken yaralıların 2'sinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan Mahallede geniş önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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