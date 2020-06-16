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Dolar "teşvik beklentisiyle geriledi

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Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri artarken dolar, 'teşvik' beklentisiyle önemli paralar karşısında geriledi.

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Dolar, traderların ABD hükümetinin ikinci dalga enfeksiyonlarına ilişkin endişeler karşısındaki teşvik önlemleri alacağı haberlerinin ardından geriledi.

Kayıplarının bir kısmını geri aldı

ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı ve Çarşamba günü kanun yapıcılara yönelik yarıyıllık konuşması öncesinde hareketler sınırlı kaldı. Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) ilk işlemlerde yüzde 0.4 düşmesinin ardından Londra seansında kayıplarının bir kısmını geri aldı.

ABD Hazine tahvillerinde getiri eğrisi Fed'in bireysel olarak ABD şirket tahvilleri alımına başlayacağını belirtmesinin ardından dikleşti.

Risk algısı ABD hükümetinin 1 trilyon dolarlık bir altyapı teklifini değerlendirdiği yönündeki haberlerden destek buldu.

"Yeni bir teşvik taahhüt etmemesini bekliyoruz"

Credit Agricole G-10 araştırma biriminin yöneticisi Valentin Marinov, "Her ikisinin de risk iştahını desteklemesiyle birlikte Powell'ın konuşması öncesinde bir miktar ihtiyatlılık geri dönebilir. Fed Başkanı'nın temkinli ekonomik görünümünü tekrarlamasını ancak yeni bir teşvik taahhüt etmemesini bekliyoruz." dedi.

ABD'de 30 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 4 baz puan artarak yüzde 1.50 oldu. 10 yıllıkların faizi 2 bp yükselişle yüzde 0.74 oldu.

Mizuho Bank Ltd. ekonomi ve strateji birimi yöneticisi Vishnu Varathan, "Beklenen altyapı harcamaları nedeniyle doların değer kaybetmesi riskleri yeniden artıyor ve Hazine tahvili faizleri çok yükseliyor. Piyasalar, bu harcama ile ABD'nin çok daha fazla tahvil satmak durumunda kalacak olmasından dolayı çok daha fazla paranın piyasaya girmesini bekliyor." dedi.

Euro/Dolar paritesi kazançlarını ikinci güne taşıdı. Euro, dolar karşısında yükselmesinin ardından kazancını azaltarak 1.1324 seviyesinde dengelendi. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.3 tırmanarak 1.2648 seviyesinden işlem gördü. Dolar/yen paritesi yüzde 0.1 yükselerek 107.39'dan alıcı buldu.

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