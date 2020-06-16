Diyarbakır'da ikinci dalga korkusu son 16 günde 500 kişi koronavirüse yakalandı
DİYARBAKIR'da son 16 günde 500 kişi koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaklaşık 700 kişi de evlerinde karantinaya alındı.
Yeni normalleşme süreci ile birlikte bir süre düşüş yaşanan vaka sayılarında yeniden artış meydana geldi. İyileşen hasta sayılarında kısmi bir düşüş yaşanırken Diyarbakır'da ikinci dalga eğilimi devam ediyor.
Daha önce günde birkaç vaka görülen kentte, son 16 günde 500 yeni vaka hastaneye yatırılırken, yaklaşık 700 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
5 ilde daha maske zorunlu olmuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında son günlerde vaka sayılarında artış olan Diyarbakır’ında arasında olduğu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.
Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararların alındığını kaydederek virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.