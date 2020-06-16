Kore'de savaş çıkartacak adım! Kim 'Güneyle İrtibat Bürosu'nu vurdu

KUZEY KORE, yeniden 'düşman kardeşliğe' terfi ettirdiği Güney Kore ile çıkan broşür krizinde, iletişimi kesmekle kalmayıp irtibat bürosunu da yerle bir etti.

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Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.

Yarımadada yaklaşık 3 yıldır süren barış havasını yok etmesinden korkulan krizde gerilim yükselirken bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.

Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

Kim'in kız kardeşi tehdit etmişti

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, 4 Haziran'da, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang da 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan Kim Yo-jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Bugün de Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) asker göndermekle tehdit etti.