Seçkin Sürgüç kimdir Kuaförüm Sensin Seçkin single

Show TV'nin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin'in jürisi değişti gelen isimlerden biri olan Seçkin Süngüç ise merak konusu oldu. , 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli ile müzik hayatına da giriş yapan Seçkin Süngüç makyaj artisti ve 36 yaşında. Aslen İstanbullu olan Seçkin Süngüç, dünyaca ünlü isimlerle çalıştı.

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Kuaförüm Sensin jürisi değişti yeni jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de makyaj artisti Seçkin Süngüç oldu. 15 yıldır sektörün içinde olan Seçkin Süngüç, birçok ünlü isimler çalıştı. Müzik piyasasının da nabzını yoklayan Seçkin Süngüç, 2017 yılında sıngle çıkardı. Şimdilerde Kuaförüm Sensin jürisi olan ve yorumları ile dikkat çeken Seçkin Süngüç kimdir tanıtalım...

Makyaj artisti olan Seçkin Süngüç 14 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yıldır sektörde olan Seçkin Süngüç, Türk isimlerin yanı sıra Bar Rafaeli, Jessica Stam gibi dünyaca ünlü yabancı modellerle de çalıştı.

Seçkin Süngüç ilk kez İstanbul/Taksim MAC Pro mağazasında make-up dünyasına adım attı. Burada ki 5 yıllık tecrübesinde make-up artist, event team makeup görev aldı. İstanbul Fashion Week, Fashionable, editoryal çekimler, imaj çekimleri, dergi, defile, klip, reklam ve katalog çekimleri sırasında birçok yerli ve yabancı ünlü isimle tanıştı.



Bir röportajında çocukluğundan bu yana müzikle ilgili olduğunu ifade eden Seçkin Süngüç, 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli ile müzik hayatına da giriş yaptı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı yer almış ve sanatçı Simge de klipte yer aldı.