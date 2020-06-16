Vida'dan eşine dudak uçuklatan hediye

Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan Domagoj Vida, eşi Ivana Vida'ya Jeep marka lüks bir araba hediye etti.

Abone ol

'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı. Atılan mesaj sayısı hesap edildiğinde 4 milyon TL toplayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, ekonominin sadece kampanyayla düzeltilemeyeceğini, oyuncu maaşlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

3 milyon euroluk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Domagoj Vida'nın eşine aldığı lüks araba, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2,5 ila 4 milyon TL arasında

Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin, eşine hediye ettiği arabanın fiyatı ise 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor.