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Vida'dan eşine dudak uçuklatan hediye

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Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan Domagoj Vida, eşi Ivana Vida'ya Jeep marka lüks bir araba hediye etti.

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'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı. Atılan mesaj sayısı hesap edildiğinde 4 milyon TL toplayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, ekonominin sadece kampanyayla düzeltilemeyeceğini, oyuncu maaşlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

3 milyon euroluk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Domagoj Vida'nın eşine aldığı lüks araba, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2,5 ila 4 milyon TL arasında
Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin, eşine hediye ettiği arabanın fiyatı ise 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor.

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