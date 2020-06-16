Murat Göğebakan karısı Sema Bekmez kimdir aldatma hikayesi yürek buktu

Şarkıcı Murat Göğebakan 31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan'ın annesi ise oğlum kanseri yendi ihaneti yenemedi açıklaması ile gündem oldu. Peki Murat Göğebakan'ı aldatan eşi Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan vefat eden oğlunun ardından yürek burkan bir hikayeyi ilk kez anlattı. Anne Hatice Gögebakan, oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti diyerek herkesi duygulandıran bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından 2014 yılında vefat eden şarkıcı Murat Göğebakan'ın 2000 yılında evlendiği eşi Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında ve eşini kiminle aldattı araştırmaları başladı.

31 Temmuz 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan Sema Bekmez ile 2000 yılında evlendi ve bu evlilik 11 yıl sürdü. Çift 2011 yılında ayrıldı. Buruk Mezarlığı'na defnedilen Murat Gögebakan'ın Bülent adında bir oğlu var.

Adana'da 1968'de dünyaya gelen şarkıcı Murat Göğebakan, anne ve babasının işi dolayısıyla çocukluğunu Almanya ve Adana'da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986'da girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Sanatçı, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi.

Hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak üzere 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen Göğebakan, 1997'de "Ben Sana Aşık Oldum" albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının ilk albümü büyük bir çıkış yaparken, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

"Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitapta kendini anlattı

Kendi yaşamının merak edilenlerini "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitabında kaleme alan Göğebakan, kitapta şu bilgileri paylaşmıştı.

"10 Ekim 1968 tarihinde Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldim. Avrupa'ya en çok da Almanya'ya göç dalgası sürüyordu halen. O dönemlerde ekonomik şartlar hem de insanların daha iyi bir yaşam istemeleri nedeniyle oldukça popüler olan, keza günümüzde de benzer nedenlerle hala popüler, yurt dışı kervanına katıldı, annem ve babam. Bu uzun sürecek bir ayrılık anlamına geliyordu. Henüz bir bebektim ebeveynlerimden ayrıldığımda. Beni babaannemlere emanet ederek gitmişler. Bir süre sonra kız kardeşim doğdu ve o da benimle aynı kaderi paylaştı. Uzun yıllar boyunca babaannemlerde kaldım. Annem ve babamı hatırladığım kadarıyla ilk kez beş yaşımdayken gördüm. Çok uzun yıllar hem de belki onlara en çok ihtiyaç duyduğum yaşlarda ayrı kalmış olsam da onlardan, ben onları çok seviyorum."

Sema Bekmez, Murat Göğebakan'dan boşanmasına sebep olan basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile çıktığı gece turunda objektife yakalanmıştı.

Murat Göğebakan 2009'da kansere yakalandı

Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.

Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Murat Göğebakan’ın eşi kimdir?

2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.