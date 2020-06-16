Turgut Aslan kimdir 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu

15 Temmuz darbe girişiminde başından vurularak 5 kez ameliyata alınan ve hayat tutunan 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın." ifadelerini kullandı.

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 1962 yılında Çorum İli Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak başladığı göreve sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER TARAFINDAN VURULDU

Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası

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