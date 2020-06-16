Burdur'da son 20 gündür hiç koronavirüs vakası görülmedi

BURDUR'da son 20 gündür hiç koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı belirtildi.

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Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, salgın sürecini iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

20 gündür vaka yok

Şu anda Burdur'da Kovid-19 vakası bulunmadığını söyleyen Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kovid-19 hastalığından 20 gündür Burdur'da yok. Sağlık, emniyet, jandarma il müdürlükleri ve kaymakamlıklarımız titiz çalıştılar, birlikte bu sonucu elde ettik.

'Kontrollü sosyal hayat' vurgusu

Bundan sonra da dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gerekliliklerini hem vatandaşlar hem kurumlar hem de özel sektör işletmeleri olarak uygulamaya devam etmemiz gerekiyor.