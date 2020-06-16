Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da 2021 İstanbul'da

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021 finalini İstanbul'a verdi. 2020 Şampiyonlar Ligi maçları ise seyircisiz Lizbon'da oynanacak.

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Avrupa kupalarının geleceği için gözler UEFA'nın yarın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Kritik zirve öncesi Sky Sports Şampiyonlar Ligi takvimi hakkında bir iddiada bulundu.

Habere göre, Devler Ligi 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'de organize edilecek. 2020 Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verilecek. Bu değişikliğin telafisi olarak 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

Tek maç üzerinden mini bir turnuva şeklinde oynanacak maçlara Estadio da Luz ve Estadio Jose Alvalade statları ev sahipliği yapacak. UEFA Avrupa Ligi'nin akıbeti henüz netleşmedi ancak Devler Ligi senaryosunun bir benzeri Almanya'nın Frankfurt veya Dusseldorf şehrinde yapılacağı belirtiliyor.

2020 Şampiyonlar Ligi takvimi

Çeyrek Finaller: 12-13-14-15 Ağustos

Yarı finaller: 18-19 Ağustos

Final: 23 Ağustos

Kalan maçlar

Manchester City vs Real Madrid (2-1)

Bayern Münih - Chelsea (3-0)

Juventus - Lyon (0-1)

Barcelona - Napoli (1-1)



Salgın arasından önce Paris Saint-Germain, Atalanta, Atletico Madrid ve RB Leipzig son 8 takım arasına kalmıştı.